IMP - Isle of Man Pound
Isle of Man Pound jest walutą Isle of Man. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Isle of Man Pound jest kurs z IMP na USD. Kod waluty dla Isle of Man Pound to IMP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Isle of Man Pound i przelicznik walut.
Statystyki Isle of Man Pound
|Nazwa
|Isle of Man Pound
|Symbol
|£
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Pence
|Symbol mniejszej jednostki
|p
|Najlepsza konwersja IMP
|IMP na USD
|Najlepszy wykres IMP
|Wykres IMP na USD
Profil Isle of Man Pound
|Monety
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Banknoty
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Użytkownicy
Isle of Man
Isle of Man
Dlaczego interesuje Cię IMP?
