imp
IMP - Isle of Man Pound

Isle of Man Pound jest walutą Isle of Man. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Isle of Man Pound jest kurs z IMP na USD. Kod waluty dla Isle of Man Pound to IMP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Isle of Man Pound i przelicznik walut.

Wybierz walutę

imp
IMPfunt manx

Statystyki Isle of Man Pound

NazwaIsle of Man Pound
Symbol£
Mniejsza jednostka1/100 = Pence
Symbol mniejszej jednostkip
Najlepsza konwersja IMPIMP na USD
Najlepszy wykres IMPWykres IMP na USD

Profil Isle of Man Pound

MonetyFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BanknotyFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Użytkownicy
Isle of Man

Dlaczego interesuje Cię IMP?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące IMPOtrzymywać kursy IMP na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych IMP dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15975
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.431
GBP / USD1.32395
USD / CHF0.803921
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.422
AUD / USD0.651997

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%