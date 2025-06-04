nio
NIO - Nicaraguan Cordoba

Nicaraguan Cordoba jest walutą Nicaragua. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Nicaraguan Cordoba jest kurs z NIO na USD. Kod waluty dla Nicaragua Cordoba to NIO, a symbolem waluty jest C$. Poniżej znajdziesz kursy Nicaraguan Cordoba i przelicznik walut.

Wybierz walutę

nio
NIOcordoba nikaraguańska

Statystyki Nicaraguan Cordoba

NazwaNicaraguan Cordoba
SymbolC$
Mniejsza jednostka1/100 = Centavos
Symbol mniejszej jednostkiCentavos
Najlepsza konwersja NIONIO na USD
Najlepszy wykres NIOWykres NIO na USD

Profil Nicaraguan Cordoba

MonetyFreq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
BanknotyFreq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Bank centralnyCentral Bank of Nicaragua
Użytkownicy
Nicaragua

Dlaczego interesuje Cię NIO?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące NIOOtrzymywać kursy NIO na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych NIO dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15934
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32355
USD / CHF0.804422
USD / CAD1.40407
EUR / JPY181.374
AUD / USD0.651806

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%