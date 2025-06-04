NIO - Nicaraguan Cordoba
Nicaraguan Cordoba jest walutą Nicaragua. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Nicaraguan Cordoba jest kurs z NIO na USD. Kod waluty dla Nicaragua Cordoba to NIO, a symbolem waluty jest C$. Poniżej znajdziesz kursy Nicaraguan Cordoba i przelicznik walut.
Statystyki Nicaraguan Cordoba
|Nazwa
|Nicaraguan Cordoba
|Symbol
|C$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavos
|Symbol mniejszej jednostki
|Centavos
|Najlepsza konwersja NIO
|NIO na USD
|Najlepszy wykres NIO
|Wykres NIO na USD
Profil Nicaraguan Cordoba
|Monety
|Freq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Banknoty
|Freq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Bank centralny
|Central Bank of Nicaragua
|Użytkownicy
Nicaragua
Nicaragua
