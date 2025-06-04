dop
DOP - Dominican Peso

Dominican Peso jest walutą Dominican Republic. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Dominican Peso jest kurs z DOP na USD. Kod waluty dla Dominican Republic Peso to DOP, a symbolem waluty jest RD$. Poniżej znajdziesz kursy Dominican Peso i przelicznik walut.

dop
DOPpeso dominikańskie

Statystyki Dominican Peso

NazwaDominican Peso
SymbolRD$
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostkiCentavo
Najlepsza konwersja DOPDOP na USD
Najlepszy wykres DOPWykres DOP na USD

Profil Dominican Peso

MonetyFreq used: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BanknotyFreq used: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Bank centralnyCentral Bank of the Dominican Republic
Użytkownicy
Dominican Republic

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15938
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804352
USD / CAD1.40410
EUR / JPY181.388
AUD / USD0.651816

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%