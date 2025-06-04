eek
EEK - Estonian Kroon

Estonian Kroon jest walutą Estonia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Estonian Kroon jest kurs z EEK na USD. Kod waluty dla Estonia Kroon to EEK, a symbolem waluty jest kr. Poniżej znajdziesz kursy Estonian Kroon i przelicznik walut.

Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.

EEKkorona estońska
The EEK was replaced by the Euro at a fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonian kroon banknotes can be exchanged at the Bank of Estonia in unlimited amounts for an unlimited amount of time. For more information, please visit ECB: Estonia 2011.

Statystyki Estonian Kroon

NazwaEstonian Kroon
Symbolkr
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja EEKEEK na USD
Najlepszy wykres EEKWykres EEK na USD

Profil Estonian Kroon

Użytkownicy
Estonia

