HRK - Croatian Kuna

Croatian Kuna jest walutą Croatia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Croatian Kuna jest kurs z HRK na USD. Kod waluty dla Croatia Kuna to HRK , a symbolem waluty jest kn. Poniżej znajdziesz kursy Croatian Kuna i przelicznik walut.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.