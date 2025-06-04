HRK - Croatian Kuna
Croatian Kuna jest walutą Croatia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Croatian Kuna jest kurs z HRK na USD. Kod waluty dla Croatia Kuna to HRK, a symbolem waluty jest kn. Poniżej znajdziesz kursy Croatian Kuna i przelicznik walut.
The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.
Statystyki Croatian Kuna
|Nazwa
|Croatian Kuna
|Symbol
|kn
|Mniejsza jednostka
|1/100 = lipa
|Symbol mniejszej jednostki
|lp
|Najlepsza konwersja HRK
|HRK na USD
|Najlepszy wykres HRK
|Wykres HRK na USD
Profil Croatian Kuna
|Monety
|Freq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
|Banknoty
|Freq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Bank centralny
|Croatian National Bank
|Użytkownicy
Croatia
