HRK - Croatian Kuna

Croatian Kuna jest walutą Croatia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Croatian Kuna jest kurs z HRK na USD. Kod waluty dla Croatia Kuna to HRK, a symbolem waluty jest kn. Poniżej znajdziesz kursy Croatian Kuna i przelicznik walut.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.

Statystyki Croatian Kuna

NazwaCroatian Kuna
Symbolkn
Mniejsza jednostka1/100 = lipa
Symbol mniejszej jednostkilp
Najlepsza konwersja HRKHRK na USD
Najlepszy wykres HRKWykres HRK na USD

Profil Croatian Kuna

MonetyFreq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
BanknotyFreq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Bank centralnyCroatian National Bank
Użytkownicy
Croatia

