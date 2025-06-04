LVL - Latvian Lat
Latvian Lat jest walutą Latvia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Latvian Lat jest kurs z LVL na USD. Kod waluty dla Latvia Lat to LVL, a symbolem waluty jest Ls. Poniżej znajdziesz kursy Latvian Lat i przelicznik walut.
The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.
Statystyki Latvian Lat
|Nazwa
|Latvian Lat
|Symbol
|Ls
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Santims
|Symbol mniejszej jednostki
|Santims
|Najlepsza konwersja LVL
|LVL na USD
|Najlepszy wykres LVL
|Wykres LVL na USD
Profil Latvian Lat
|Monety
|Freq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Banknoty
|Freq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Bank centralny
|Bank of Latvia
|Użytkownicy
Latvia
