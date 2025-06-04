lvl
LVL - Latvian Lat

Latvian Lat jest walutą Latvia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Latvian Lat jest kurs z LVL na USD. Kod waluty dla Latvia Lat to LVL, a symbolem waluty jest Ls. Poniżej znajdziesz kursy Latvian Lat i przelicznik walut.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.

lvl
LVLłat łotewski

Statystyki Latvian Lat

NazwaLatvian Lat
SymbolLs
Mniejsza jednostka1/100 = Santims
Symbol mniejszej jednostkiSantims
Najlepsza konwersja LVLLVL na USD
Najlepszy wykres LVLWykres LVL na USD

Profil Latvian Lat

MonetyFreq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BanknotyFreq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Bank centralnyBank of Latvia
Użytkownicy
Latvia

