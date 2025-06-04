LVL - Latvian Lat

Latvian Lat jest walutą Latvia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Latvian Lat jest kurs z LVL na USD. Kod waluty dla Latvia Lat to LVL , a symbolem waluty jest Ls. Poniżej znajdziesz kursy Latvian Lat i przelicznik walut.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.