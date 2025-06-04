LBP - Lebanese Pound
Lebanese Pound jest walutą Lebanon. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lebanese Pound jest kurs z LBP na USD. Kod waluty dla Lebanon Pound to LBP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Lebanese Pound i przelicznik walut.
Statystyki Lebanese Pound
|Nazwa
|Lebanese Pound
|Symbol
|ل.ل
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Piastre
|Symbol mniejszej jednostki
|Piastre
|Najlepsza konwersja LBP
|LBP na USD
|Najlepszy wykres LBP
|Wykres LBP na USD
Profil Lebanese Pound
|Monety
|Freq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
|Banknoty
|Freq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Bank centralny
|Bangue du Liban
|Użytkownicy
Lebanon
Lebanon
Dlaczego interesuje Cię LBP?
