LBP - Lebanese Pound

Lebanese Pound jest walutą Lebanon. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lebanese Pound jest kurs z LBP na USD. Kod waluty dla Lebanon Pound to LBP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Lebanese Pound i przelicznik walut.

LBPfunt libański

Statystyki Lebanese Pound

NazwaLebanese Pound
Symbolل.ل
Mniejsza jednostka1/100 = Piastre
Symbol mniejszej jednostkiPiastre
Najlepsza konwersja LBPLBP na USD
Najlepszy wykres LBPWykres LBP na USD

Profil Lebanese Pound

MonetyFreq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
BanknotyFreq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Bank centralnyBangue du Liban
Użytkownicy
Lebanon

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.445
GBP / USD1.32388
USD / CHF0.804034
USD / CAD1.40394
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%