CDF - Congolese Franc
Congolese Franc jest walutą Congo/Kinshasa. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Congolese Franc jest kurs z CDF na USD. Kod waluty dla Congo/Kinshasa Franc to CDF, a symbolem waluty jest FC. Poniżej znajdziesz kursy Congolese Franc i przelicznik walut.
Statystyki Congolese Franc
|Nazwa
|Congolese Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja CDF
|CDF na USD
|Najlepszy wykres CDF
|Wykres CDF na USD
Profil Congolese Franc
|Użytkownicy
Congo/Kinshasa
Congo/Kinshasa
Dlaczego interesuje Cię CDF?
