KMF - Comorian Franc
Comorian Franc jest walutą Comoros. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Comorian Franc jest kurs z KMF na USD. Kod waluty dla Comorian Franc to KMF, a symbolem waluty jest CF. Poniżej znajdziesz kursy Comorian Franc i przelicznik walut.
Statystyki Comorian Franc
|Nazwa
|Comorian Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centime
|Symbol mniejszej jednostki
|Centime
|Najlepsza konwersja KMF
|KMF na USD
|Najlepszy wykres KMF
|Wykres KMF na USD
Profil Comorian Franc
|Monety
|Freq used: Franc25, Franc50, Franc100
|Banknoty
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
|Bank centralny
|Banque Centrale des Comores
|Użytkownicy
Comoros
Comoros
Dlaczego interesuje Cię KMF?
