KMF - Comorian Franc

Comorian Franc jest walutą Comoros. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Comorian Franc jest kurs z KMF na USD. Kod waluty dla Comorian Franc to KMF, a symbolem waluty jest CF. Poniżej znajdziesz kursy Comorian Franc i przelicznik walut.

KMFfrank komoryjski

Statystyki Comorian Franc

NazwaComorian Franc
SymbolFranc
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja KMFKMF na USD
Najlepszy wykres KMFWykres KMF na USD

Profil Comorian Franc

MonetyFreq used: Franc25, Franc50, Franc100
BanknotyFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
Bank centralnyBanque Centrale des Comores
Użytkownicy
Comoros

