PLN - Polish Zloty
Polish Zloty jest walutą Poland. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Polish Zloty jest kurs z PLN na USD. Kod waluty dla Poland Zloty to PLN, a symbolem waluty jest zł. Poniżej znajdziesz kursy Polish Zloty i przelicznik walut.
Statystyki Polish Zloty
|Nazwa
|Polish Zloty
|Symbol
|zł
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Grosze/Groszey
|Symbol mniejszej jednostki
|gr
|Najlepsza konwersja PLN
|PLN na USD
|Najlepszy wykres PLN
|Wykres PLN na USD
Profil Polish Zloty
|Monety
|Freq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Banknoty
|Freq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Bank centralny
|National Bank of Poland
|Użytkownicy
Poland
Dlaczego interesuje Cię PLN?
