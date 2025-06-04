pln
Polish Zloty jest walutą Poland. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Polish Zloty jest kurs z PLN na USD. Kod waluty dla Poland Zloty to PLN, a symbolem waluty jest zł. Poniżej znajdziesz kursy Polish Zloty i przelicznik walut.

Statystyki Polish Zloty

NazwaPolish Zloty
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Grosze/Groszey
Symbol mniejszej jednostkigr
Najlepsza konwersja PLNPLN na USD
Najlepszy wykres PLNWykres PLN na USD

Profil Polish Zloty

MonetyFreq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BanknotyFreq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Bank centralnyNational Bank of Poland
Użytkownicy
Poland

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804427
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.383
AUD / USD0.651836

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%