gyd
GYD - Guyanese Dollar

Guyanese Dollar jest walutą Guyana. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guyanese Dollar jest kurs z GYD na USD. Kod waluty dla Guyana Dollar to GYD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Guyanese Dollar i przelicznik walut.

Wybierz walutę

gyd
GYDdolar gujański

Statystyki Guyanese Dollar

NazwaGuyanese Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja GYDGYD na USD
Najlepszy wykres GYDWykres GYD na USD

Profil Guyanese Dollar

MonetyFreq used: $1, $5, $10
BanknotyFreq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Bank centralnyBank of Guyana
Użytkownicy
Guyana

Dlaczego interesuje Cię GYD?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące GYDOtrzymywać kursy GYD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych GYD dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804186
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651953

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%