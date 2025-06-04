GYD - Guyanese Dollar
Guyanese Dollar jest walutą Guyana. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guyanese Dollar jest kurs z GYD na USD. Kod waluty dla Guyana Dollar to GYD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Guyanese Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Guyanese Dollar
|Nazwa
|Guyanese Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja GYD
|GYD na USD
|Najlepszy wykres GYD
|Wykres GYD na USD
Profil Guyanese Dollar
|Monety
|Freq used: $1, $5, $10
|Banknoty
|Freq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Bank centralny
|Bank of Guyana
|Użytkownicy
Guyana
Dlaczego interesuje Cię GYD?
