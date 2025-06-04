XCD - East Caribbean Dollar
East Caribbean Dollar jest walutą East Caribbean. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany East Caribbean Dollar jest kurs z XCD na USD. Kod waluty dla East Caribbean Dollar to XCD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy East Caribbean Dollar i przelicznik walut.
Statystyki East Caribbean Dollar
|Nazwa
|East Caribbean Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja XCD
|XCD na USD
|Najlepszy wykres XCD
|Wykres XCD na USD
Profil East Caribbean Dollar
|Monety
|Freq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Bank centralny
|Eastern Caribbean Central Bank
|Użytkownicy
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat
Dlaczego interesuje Cię XCD?
