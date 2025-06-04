xcd
XCD - East Caribbean Dollar

East Caribbean Dollar jest walutą East Caribbean. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany East Caribbean Dollar jest kurs z XCD na USD. Kod waluty dla East Caribbean Dollar to XCD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy East Caribbean Dollar i przelicznik walut.

XCDdolar wschodniokaraibski

Statystyki East Caribbean Dollar

NazwaEast Caribbean Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja XCDXCD na USD
Najlepszy wykres XCDWykres XCD na USD

Profil East Caribbean Dollar

MonetyFreq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Bank centralnyEastern Caribbean Central Bank
Użytkownicy
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat

