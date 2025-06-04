sbd
SBD - Solomon Islander Dollar

Solomon Islander Dollar jest walutą Solomon Islands. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Solomon Islander Dollar jest kurs z SBD na USD. Kod waluty dla Solomon Islands Dollar to SBD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Solomon Islander Dollar i przelicznik walut.

Wybierz walutę

sbd
SBDdolar Wysp Salomona

Statystyki Solomon Islander Dollar

NazwaSolomon Islander Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja SBDSBD na USD
Najlepszy wykres SBDWykres SBD na USD

Profil Solomon Islander Dollar

Użytkownicy
Solomon Islands

Dlaczego interesuje Cię SBD?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące SBDOtrzymywać kursy SBD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych SBD dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804427
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.383
AUD / USD0.651836

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%