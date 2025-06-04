SBD - Solomon Islander Dollar
Solomon Islander Dollar jest walutą Solomon Islands. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Solomon Islander Dollar jest kurs z SBD na USD. Kod waluty dla Solomon Islands Dollar to SBD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Solomon Islander Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Solomon Islander Dollar
|Nazwa
|Solomon Islander Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja SBD
|SBD na USD
|Najlepszy wykres SBD
|Wykres SBD na USD
Profil Solomon Islander Dollar
|Użytkownicy
Solomon Islands
Solomon Islands
Dlaczego interesuje Cię SBD?
