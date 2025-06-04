SLE - Sierra Leonean Leone
Sierra Leonean Leone jest walutą Sierra Leone. Kod waluty dla Sierra Leone Leone to SLE. Poniżej znajdziesz kursy Sierra Leonean Leone i przelicznik walut.
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Statystyki Sierra Leonean Leone
|Nazwa
|Sierra Leonean Leone
|Symbol
|Le
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|c
Profil Sierra Leonean Leone
|Monety
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Banknoty
|Freq used: Le1, Le2, Le5, Le10
|Bank centralny
|Bank of Sierra Leone
