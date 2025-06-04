sle
SLE - Sierra Leonean Leone

Sierra Leonean Leone jest walutą Sierra Leone. Kod waluty dla Sierra Leone Leone to SLE. Poniżej znajdziesz kursy Sierra Leonean Leone i przelicznik walut.

Wybierz walutę

sle
SLEleone sierraleoński
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.

Statystyki Sierra Leonean Leone

NazwaSierra Leonean Leone
SymbolLe
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkic

Profil Sierra Leonean Leone

MonetyFreq used: Le10, Le50, Le100, Le500
BanknotyFreq used: Le1, Le2, Le5, Le10
Bank centralnyBank of Sierra Leone

Dlaczego interesuje Cię SLE?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące SLEOtrzymywać kursy SLE na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych SLE dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804438
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651824

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%