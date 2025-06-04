BZD - Belizean Dollar
Belizean Dollar jest walutą Belize. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Belizean Dollar jest kurs z BZD na USD. Kod waluty dla Belize Dollar to BZD, a symbolem waluty jest BZ$. Poniżej znajdziesz kursy Belizean Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Belizean Dollar
|Nazwa
|Belizean Dollar
|Symbol
|BZ$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja BZD
|BZD na USD
|Najlepszy wykres BZD
|Wykres BZD na USD
Profil Belizean Dollar
|Monety
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Banknoty
|Freq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Bank centralny
|Central Bank of Belize
|Użytkownicy
Belize
Belize
Dlaczego interesuje Cię BZD?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące BZDOtrzymywać kursy BZD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych BZD dla mojej firmy