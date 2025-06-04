bzd
BZD - Belizean Dollar

Belizean Dollar jest walutą Belize. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Belizean Dollar jest kurs z BZD na USD. Kod waluty dla Belize Dollar to BZD, a symbolem waluty jest BZ$. Poniżej znajdziesz kursy Belizean Dollar i przelicznik walut.

BZDdolar belizeński

Statystyki Belizean Dollar

NazwaBelizean Dollar
SymbolBZ$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja BZDBZD na USD
Najlepszy wykres BZDWykres BZD na USD

Profil Belizean Dollar

MonetyFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
BanknotyFreq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Bank centralnyCentral Bank of Belize
Użytkownicy
Belize

