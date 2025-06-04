mdl
MDL - Moldovan Leu

Moldovan Leu jest walutą Moldova. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Moldovan Leu jest kurs z MDL na USD. Kod waluty dla Moldova Leu to MDL, a symbolem waluty jest lei. Poniżej znajdziesz kursy Moldovan Leu i przelicznik walut.

Wybierz walutę

mdl
MDLlej mołdawski

Statystyki Moldovan Leu

NazwaMoldovan Leu
SymbolLeu
Mniejsza jednostka1/100 = Ban
Symbol mniejszej jednostkiBan
Najlepsza konwersja MDLMDL na USD
Najlepszy wykres MDLWykres MDL na USD

Profil Moldovan Leu

MonetyFreq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BanknotyFreq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Bank centralnyNational Bank of Moldova
Użytkownicy
Moldova

Dlaczego interesuje Cię MDL?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące MDLOtrzymywać kursy MDL na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych MDL dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15971
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804016
USD / CAD1.40357
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.652043

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%