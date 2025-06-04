MDL - Moldovan Leu
Moldovan Leu jest walutą Moldova. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Moldovan Leu jest kurs z MDL na USD. Kod waluty dla Moldova Leu to MDL, a symbolem waluty jest lei. Poniżej znajdziesz kursy Moldovan Leu i przelicznik walut.
Statystyki Moldovan Leu
|Nazwa
|Moldovan Leu
|Symbol
|Leu
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Ban
|Symbol mniejszej jednostki
|Ban
|Najlepsza konwersja MDL
|MDL na USD
|Najlepszy wykres MDL
|Wykres MDL na USD
Profil Moldovan Leu
|Monety
|Freq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Banknoty
|Freq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Bank centralny
|National Bank of Moldova
|Użytkownicy
Moldova
Dlaczego interesuje Cię MDL?
