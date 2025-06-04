bdt
BDT - Bangladeshi Taka

Bangladeshi Taka jest walutą Bangladesh. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bangladeshi Taka jest kurs z BDT na USD. Kod waluty dla Bangladesh Taka to BDT, a symbolem waluty jest ৳. Poniżej znajdziesz kursy Bangladeshi Taka i przelicznik walut.

Statystyki Bangladeshi Taka

NazwaBangladeshi Taka
SymbolTk
Mniejsza jednostka1/100 = poisha
Symbol mniejszej jednostkipoisha
Najlepsza konwersja BDTBDT na USD
Najlepszy wykres BDTWykres BDT na USD

Profil Bangladeshi Taka

MonetyFreq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BanknotyFreq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
Bank centralnyBangladesh Bank
Użytkownicy
Bangladesh

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14147
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804365
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651830

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%