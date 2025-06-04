BDT - Bangladeshi Taka
Bangladeshi Taka jest walutą Bangladesh. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bangladeshi Taka jest kurs z BDT na USD. Kod waluty dla Bangladesh Taka to BDT, a symbolem waluty jest ৳. Poniżej znajdziesz kursy Bangladeshi Taka i przelicznik walut.
Statystyki Bangladeshi Taka
|Nazwa
|Bangladeshi Taka
|Symbol
|Tk
|Mniejsza jednostka
|1/100 = poisha
|Symbol mniejszej jednostki
|poisha
|Najlepsza konwersja BDT
|BDT na USD
|Najlepszy wykres BDT
|Wykres BDT na USD
Profil Bangladeshi Taka
|Monety
|Freq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Banknoty
|Freq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
|Bank centralny
|Bangladesh Bank
|Użytkownicy
Bangladesh
Dlaczego interesuje Cię BDT?
