MGA - Malagasy Ariary
Malagasy Ariary jest walutą Madagascar. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Malagasy Ariary jest kurs z MGA na USD. Kod waluty dla Madagascar Ariary to MGA, a symbolem waluty jest Ar. Poniżej znajdziesz kursy Malagasy Ariary i przelicznik walut.
Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.
Statystyki Malagasy Ariary
|Nazwa
|Malagasy Ariary
|Symbol
|Ar
|Mniejsza jednostka
|1/5 = Iraimbilanja
|Symbol mniejszej jednostki
|Iraimbilanja
|Najlepsza konwersja MGA
|MGA na USD
|Najlepszy wykres MGA
|Wykres MGA na USD
Profil Malagasy Ariary
|Monety
|Freq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Banknoty
|Freq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Bank centralny
|Banque Centrale de Madagascar
|Użytkownicy
Madagascar
