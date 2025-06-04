mga
MGA - Malagasy Ariary

Malagasy Ariary jest walutą Madagascar. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Malagasy Ariary jest kurs z MGA na USD. Kod waluty dla Madagascar Ariary to MGA, a symbolem waluty jest Ar. Poniżej znajdziesz kursy Malagasy Ariary i przelicznik walut.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.

mga
MGAariary malgaskie

Statystyki Malagasy Ariary

NazwaMalagasy Ariary
SymbolAr
Mniejsza jednostka1/5 = Iraimbilanja
Symbol mniejszej jednostkiIraimbilanja
Najlepsza konwersja MGAMGA na USD
Najlepszy wykres MGAWykres MGA na USD

Profil Malagasy Ariary

MonetyFreq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BanknotyFreq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Bank centralnyBanque Centrale de Madagascar
Użytkownicy
Madagascar

