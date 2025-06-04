ZMK - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha jest walutą Zambia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Zambian Kwacha jest kurs z ZMK na USD. Kod waluty dla Zambia Kwacha to ZMK. Poniżej znajdziesz kursy Zambian Kwacha i przelicznik walut.
Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.
Statystyki Zambian Kwacha
|Nazwa
|Zambian Kwacha
|Symbol
|ZK
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Ngwee
|Symbol mniejszej jednostki
|N
|Najlepsza konwersja ZMK
|ZMK na USD
|Najlepszy wykres ZMK
|Wykres ZMK na USD
Profil Zambian Kwacha
|Monety
|Freq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
|Banknoty
|Freq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Bank centralny
|Bank of Zambia
|Użytkownicy
Zambia
Dlaczego interesuje Cię ZMK?
