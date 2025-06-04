PYG - Paraguayan Guarani

Paraguayan Guarani jest walutą Paraguay. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Paraguayan Guarani jest kurs z PYG na USD. Kod waluty dla Paraguay Guarani to PYG , a symbolem waluty jest Gs. Poniżej znajdziesz kursy Paraguayan Guarani i przelicznik walut.