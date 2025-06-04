pyg
PYG - Paraguayan Guarani

Paraguayan Guarani jest walutą Paraguay. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Paraguayan Guarani jest kurs z PYG na USD. Kod waluty dla Paraguay Guarani to PYG, a symbolem waluty jest Gs. Poniżej znajdziesz kursy Paraguayan Guarani i przelicznik walut.

Wybierz walutę

pyg
PYGguarani paragwajskie

Statystyki Paraguayan Guarani

NazwaParaguayan Guarani
SymbolGs
Mniejsza jednostka1/100 = Céntimo
Symbol mniejszej jednostkiCéntimo
Najlepsza konwersja PYGPYG na USD
Najlepszy wykres PYGWykres PYG na USD

Profil Paraguayan Guarani

MonetyFreq used: Gs50, Gs100, Gs500
BanknotyFreq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Bank centralnyBanco Central del Paraguay
Użytkownicy
Paraguay

Dlaczego interesuje Cię PYG?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące PYGOtrzymywać kursy PYG na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych PYG dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804427
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.383
AUD / USD0.651836

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%