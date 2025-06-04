PYG - Paraguayan Guarani
Paraguayan Guarani jest walutą Paraguay. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Paraguayan Guarani jest kurs z PYG na USD. Kod waluty dla Paraguay Guarani to PYG, a symbolem waluty jest Gs. Poniżej znajdziesz kursy Paraguayan Guarani i przelicznik walut.
Statystyki Paraguayan Guarani
|Nazwa
|Paraguayan Guarani
|Symbol
|Gs
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Céntimo
|Symbol mniejszej jednostki
|Céntimo
|Najlepsza konwersja PYG
|PYG na USD
|Najlepszy wykres PYG
|Wykres PYG na USD
Profil Paraguayan Guarani
|Monety
|Freq used: Gs50, Gs100, Gs500
|Banknoty
|Freq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Bank centralny
|Banco Central del Paraguay
|Użytkownicy
Paraguay
Paraguay
Dlaczego interesuje Cię PYG?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące PYGOtrzymywać kursy PYG na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych PYG dla mojej firmy