AFN - Afghan Afghani

Afghan Afghani jest walutą Afghanistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Afghan Afghani jest kurs z AFN na USD. Kod waluty dla Afghanistan Afghani to AFN, a symbolem waluty jest ؋. Poniżej znajdziesz kursy Afghan Afghani i przelicznik walut.

AFNafgani afgańskie

Statystyki Afghan Afghani

NazwaAfghan Afghani
Symbol؋
Mniejsza jednostka1/100 = Pul
Symbol mniejszej jednostkiPul
Najlepsza konwersja AFNAFN na USD
Najlepszy wykres AFNWykres AFN na USD

Profil Afghan Afghani

MonetyFreq used: ؋1, ؋2, ؋5
BanknotyFreq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Bank centralnyDa Afghanistan Bank
Użytkownicy
Afghanistan

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.483
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804449
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651811

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%