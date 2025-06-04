AFN - Afghan Afghani
Afghan Afghani jest walutą Afghanistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Afghan Afghani jest kurs z AFN na USD. Kod waluty dla Afghanistan Afghani to AFN, a symbolem waluty jest ؋. Poniżej znajdziesz kursy Afghan Afghani i przelicznik walut.
Statystyki Afghan Afghani
|Nazwa
|Afghan Afghani
|Symbol
|؋
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Pul
|Symbol mniejszej jednostki
|Pul
|Najlepsza konwersja AFN
|AFN na USD
|Najlepszy wykres AFN
|Wykres AFN na USD
Profil Afghan Afghani
|Monety
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5
|Banknoty
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Bank centralny
|Da Afghanistan Bank
|Użytkownicy
Afghanistan
Afghanistan
Dlaczego interesuje Cię AFN?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące AFNOtrzymywać kursy AFN na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych AFN dla mojej firmy