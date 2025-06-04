szl
SZL - Swazi Lilangeni

Swazi Lilangeni jest walutą eSwatini. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Swazi Lilangeni jest kurs z SZL na USD. Kod waluty dla eSwatini Lilangeni to SZL, a symbolem waluty jest E. Poniżej znajdziesz kursy Swazi Lilangeni i przelicznik walut.

SZLlilangeni Suazi

Statystyki Swazi Lilangeni

NazwaSwazi Lilangeni
SymbolLilangeni
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja SZLSZL na USD
Najlepszy wykres SZLWykres SZL na USD

Profil Swazi Lilangeni

MonetyFreq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BanknotyFreq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Bank centralnyCentral Bank of eSwatini
Użytkownicy
eSwatini

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32366
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651835

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%