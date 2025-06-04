SZL - Swazi Lilangeni
Swazi Lilangeni jest walutą eSwatini. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Swazi Lilangeni jest kurs z SZL na USD. Kod waluty dla eSwatini Lilangeni to SZL, a symbolem waluty jest E. Poniżej znajdziesz kursy Swazi Lilangeni i przelicznik walut.
Statystyki Swazi Lilangeni
|Nazwa
|Swazi Lilangeni
|Symbol
|Lilangeni
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja SZL
|SZL na USD
|Najlepszy wykres SZL
|Wykres SZL na USD
Profil Swazi Lilangeni
|Monety
|Freq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Banknoty
|Freq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Bank centralny
|Central Bank of eSwatini
|Użytkownicy
eSwatini
eSwatini
Dlaczego interesuje Cię SZL?
