SZL - Swazi Lilangeni

Swazi Lilangeni jest walutą eSwatini. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Swazi Lilangeni jest kurs z SZL na USD. Kod waluty dla eSwatini Lilangeni to SZL , a symbolem waluty jest E. Poniżej znajdziesz kursy Swazi Lilangeni i przelicznik walut.