BRL - Brazilian Real
Brazilian Real jest walutą Brazil. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Brazilian Real jest kurs z BRL na USD. Kod waluty dla Brazil Real to BRL, a symbolem waluty jest R$. Poniżej znajdziesz kursy Brazilian Real i przelicznik walut.
Statystyki Brazilian Real
|Nazwa
|Brazilian Real
|Symbol
|R$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = centavo
|Symbol mniejszej jednostki
|centavo
|Najlepsza konwersja BRL
|BRL na USD
|Najlepszy wykres BRL
|Wykres BRL na USD
Profil Brazilian Real
|Przezwiska
|Real
|Monety
|Freq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Banknoty
|Freq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
|Bank centralny
|Banco Central Do Brasil
|Użytkownicy
Brazil
Brazil
