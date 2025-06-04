brl
BRL - Brazilian Real

Brazilian Real jest walutą Brazil. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Brazilian Real jest kurs z BRL na USD. Kod waluty dla Brazil Real to BRL, a symbolem waluty jest R$. Poniżej znajdziesz kursy Brazilian Real i przelicznik walut.

BRLreal brazylijski

Statystyki Brazilian Real

NazwaBrazilian Real
SymbolR$
Mniejsza jednostka1/100 = centavo
Symbol mniejszej jednostkicentavo
Najlepsza konwersja BRLBRL na USD
Najlepszy wykres BRLWykres BRL na USD

Profil Brazilian Real

PrzezwiskaReal
MonetyFreq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BanknotyFreq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
Bank centralnyBanco Central Do Brasil
Użytkownicy
Brazil

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.449
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804329
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651904

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%