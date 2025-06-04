amd
AMD - Armenian Dram

Armenian Dram jest walutą Armenia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Armenian Dram jest kurs z AMD na USD. Kod waluty dla Armenia Dram to AMD, a symbolem waluty jest ֏. Poniżej znajdziesz kursy Armenian Dram i przelicznik walut.

AMDdram armeński

Statystyki Armenian Dram

NazwaArmenian Dram
Symbol֏
Mniejsza jednostka1/100 = Luma
Symbol mniejszej jednostkiLuma
Najlepsza konwersja AMDAMD na USD
Najlepszy wykres AMDWykres AMD na USD

Profil Armenian Dram

MonetyFreq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BanknotyFreq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Bank centralnyCentral Bank of Armenia
Użytkownicy
Armenia

