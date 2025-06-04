AMD - Armenian Dram
Armenian Dram jest walutą Armenia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Armenian Dram jest kurs z AMD na USD. Kod waluty dla Armenia Dram to AMD, a symbolem waluty jest ֏. Poniżej znajdziesz kursy Armenian Dram i przelicznik walut.
Statystyki Armenian Dram
|Nazwa
|Armenian Dram
|Symbol
|֏
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Luma
|Symbol mniejszej jednostki
|Luma
|Najlepsza konwersja AMD
|AMD na USD
|Najlepszy wykres AMD
|Wykres AMD na USD
Profil Armenian Dram
|Monety
|Freq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Banknoty
|Freq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Bank centralny
|Central Bank of Armenia
|Użytkownicy
Armenia
Armenia
Dlaczego interesuje Cię AMD?
