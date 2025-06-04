BGN - Bulgarian Lev
Bulgarian Lev jest walutą Bulgaria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bulgarian Lev jest kurs z BGN na USD. Kod waluty dla Bulgaria Lev to BGN, a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Bulgarian Lev i przelicznik walut.
Statystyki Bulgarian Lev
|Nazwa
|Bulgarian Lev
|Symbol
|лв
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Stotinki
|Symbol mniejszej jednostki
|стотинки
|Najlepsza konwersja BGN
|BGN na USD
|Najlepszy wykres BGN
|Wykres BGN na USD
Profil Bulgarian Lev
|Przezwiska
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Monety
|Freq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Banknoty
|Freq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
|Bank centralny
|Bulgarian National Bank
|Użytkownicy
Bulgaria
Bulgaria
Dlaczego interesuje Cię BGN?
