BGN - Bulgarian Lev

Bulgarian Lev jest walutą Bulgaria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bulgarian Lev jest kurs z BGN na USD. Kod waluty dla Bulgaria Lev to BGN, a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Bulgarian Lev i przelicznik walut.

BGNlew bułgarski

Statystyki Bulgarian Lev

NazwaBulgarian Lev
Symbolлв
Mniejsza jednostka1/100 = Stotinki
Symbol mniejszej jednostkiстотинки
Najlepsza konwersja BGNBGN na USD
Najlepszy wykres BGNWykres BGN na USD

Profil Bulgarian Lev

PrzezwiskaKint (masc), Kinta (fem)
MonetyFreq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BanknotyFreq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
Bank centralnyBulgarian National Bank
Użytkownicy
Bulgaria

