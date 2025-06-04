fkp
FKP - Falkland Island Pound

Falkland Island Pound jest walutą Falkland Islands (Malvinas). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Falkland Island Pound jest kurs z FKP na USD. Kod waluty dla Falkland Islands (Malvinas) Pound to FKP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Falkland Island Pound i przelicznik walut.

FKPfunt falklandzki

Statystyki Falkland Island Pound

NazwaFalkland Island Pound
Symbol£
Mniejsza jednostka1/100 = Pence
Symbol mniejszej jednostkip
Najlepsza konwersja FKPFKP na USD
Najlepszy wykres FKPWykres FKP na USD

Profil Falkland Island Pound

MonetyFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotyFreq used: £5, £10, £20, £50
Użytkownicy
Falkland Islands (Malvinas)

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32371
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651916

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%