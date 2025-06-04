FKP - Falkland Island Pound
Falkland Island Pound jest walutą Falkland Islands (Malvinas). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Falkland Island Pound jest kurs z FKP na USD. Kod waluty dla Falkland Islands (Malvinas) Pound to FKP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Falkland Island Pound i przelicznik walut.
Statystyki Falkland Island Pound
|Nazwa
|Falkland Island Pound
|Symbol
|£
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Pence
|Symbol mniejszej jednostki
|p
|Najlepsza konwersja FKP
|FKP na USD
|Najlepszy wykres FKP
|Wykres FKP na USD
Profil Falkland Island Pound
|Monety
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknoty
|Freq used: £5, £10, £20, £50
|Użytkownicy
Falkland Islands (Malvinas)
Falkland Islands (Malvinas)
Dlaczego interesuje Cię FKP?
