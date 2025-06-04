FKP - Falkland Island Pound

Falkland Island Pound jest walutą Falkland Islands (Malvinas). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Falkland Island Pound jest kurs z FKP na USD. Kod waluty dla Falkland Islands (Malvinas) Pound to FKP , a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Falkland Island Pound i przelicznik walut.