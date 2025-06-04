LAK - Lao Kip
Lao Kip jest walutą Laos. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lao Kip jest kurs z LAK na USD. Kod waluty dla Laos Kip to LAK, a symbolem waluty jest ₭. Poniżej znajdziesz kursy Lao Kip i przelicznik walut.
Statystyki Lao Kip
|Nazwa
|Lao Kip
|Symbol
|₭
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Att
|Symbol mniejszej jednostki
|Att
|Najlepsza konwersja LAK
|LAK na USD
|Najlepszy wykres LAK
|Wykres LAK na USD
Profil Lao Kip
|Monety
|Freq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
|Banknoty
|Freq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Bank centralny
|Bank of Lao P.D.R.
|Użytkownicy
Laos
Laos
