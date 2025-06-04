LAK - Lao Kip

Lao Kip jest walutą Laos. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lao Kip jest kurs z LAK na USD. Kod waluty dla Laos Kip to LAK , a symbolem waluty jest ₭. Poniżej znajdziesz kursy Lao Kip i przelicznik walut.