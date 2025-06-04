lak
LAK - Lao Kip

Lao Kip jest walutą Laos. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lao Kip jest kurs z LAK na USD. Kod waluty dla Laos Kip to LAK, a symbolem waluty jest ₭. Poniżej znajdziesz kursy Lao Kip i przelicznik walut.

Statystyki Lao Kip

NazwaLao Kip
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Att
Symbol mniejszej jednostkiAtt
Najlepsza konwersja LAKLAK na USD
Najlepszy wykres LAKWykres LAK na USD

Profil Lao Kip

MonetyFreq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
BanknotyFreq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Bank centralnyBank of Lao P.D.R.
Użytkownicy
Laos

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.445
GBP / USD1.32388
USD / CHF0.804034
USD / CAD1.40394
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%