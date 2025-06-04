mwk
MWK - Malawian Kwacha

Malawian Kwacha jest walutą Malawi. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Malawian Kwacha jest kurs z MWK na USD. Kod waluty dla Malawi Kwacha to MWK, a symbolem waluty jest MK. Poniżej znajdziesz kursy Malawian Kwacha i przelicznik walut.

MWKkwacha malawijska

Statystyki Malawian Kwacha

NazwaMalawian Kwacha
SymbolMK
Mniejsza jednostka1/100 = Tambala
Symbol mniejszej jednostkiTambala
Najlepsza konwersja MWKMWK na USD
Najlepszy wykres MWKWykres MWK na USD

Profil Malawian Kwacha

MonetyFreq used: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
BanknotyFreq used: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Bank centralnyReserve Bank of Malawi
Użytkownicy
Malawi

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.422
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804007
USD / CAD1.40354
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.652029

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%