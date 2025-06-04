BWP - Botswana Pula
Botswana Pula jest walutą Botswana. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Botswana Pula jest kurs z BWP na USD. Kod waluty dla Botswana Pula to BWP, a symbolem waluty jest P. Poniżej znajdziesz kursy Botswana Pula i przelicznik walut.
Statystyki Botswana Pula
|Nazwa
|Botswana Pula
|Symbol
|P
|Mniejsza jednostka
|1/100 = thebe
|Symbol mniejszej jednostki
|t
|Najlepsza konwersja BWP
|BWP na USD
|Najlepszy wykres BWP
|Wykres BWP na USD
Profil Botswana Pula
|Monety
|Freq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Banknoty
|Freq used: P10, P20, P50, P100, P200
|Bank centralny
|Bank of Botswana
|Użytkownicy
Botswana
Botswana
