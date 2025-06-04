bwp
BWP - Botswana Pula

Botswana Pula jest walutą Botswana. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Botswana Pula jest kurs z BWP na USD. Kod waluty dla Botswana Pula to BWP, a symbolem waluty jest P. Poniżej znajdziesz kursy Botswana Pula i przelicznik walut.

Wybierz walutę

bwp
BWPpula botswańska

Statystyki Botswana Pula

NazwaBotswana Pula
SymbolP
Mniejsza jednostka1/100 = thebe
Symbol mniejszej jednostkit
Najlepsza konwersja BWPBWP na USD
Najlepszy wykres BWPWykres BWP na USD

Profil Botswana Pula

MonetyFreq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BanknotyFreq used: P10, P20, P50, P100, P200
Bank centralnyBank of Botswana
Użytkownicy
Botswana

Dlaczego interesuje Cię BWP?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące BWPOtrzymywać kursy BWP na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych BWP dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15931
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32320
USD / CHF0.804380
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.382
AUD / USD0.651777

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%