CRC - Costa Rican Colon
Costa Rican Colon jest walutą Costa Rica. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Costa Rican Colon jest kurs z CRC na USD. Kod waluty dla Costa Rica Colon to CRC, a symbolem waluty jest ₡. Poniżej znajdziesz kursy Costa Rican Colon i przelicznik walut.
Statystyki Costa Rican Colon
|Nazwa
|Costa Rican Colon
|Symbol
|₡
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Céntimo
|Symbol mniejszej jednostki
|Céntimo
|Najlepsza konwersja CRC
|CRC na USD
|Najlepszy wykres CRC
|Wykres CRC na USD
Profil Costa Rican Colon
|Monety
|Freq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Banknoty
|Freq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Bank centralny
|Central Bank of Costa Rica
|Użytkownicy
Costa Rica
Dlaczego interesuje Cię CRC?
