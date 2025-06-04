crc
CRC - Costa Rican Colon

Costa Rican Colon jest walutą Costa Rica. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Costa Rican Colon jest kurs z CRC na USD. Kod waluty dla Costa Rica Colon to CRC, a symbolem waluty jest ₡. Poniżej znajdziesz kursy Costa Rican Colon i przelicznik walut.

CRCcolon kostarykański

Statystyki Costa Rican Colon

NazwaCosta Rican Colon
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Céntimo
Symbol mniejszej jednostkiCéntimo
Najlepsza konwersja CRCCRC na USD
Najlepszy wykres CRCWykres CRC na USD

Profil Costa Rican Colon

MonetyFreq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BanknotyFreq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Bank centralnyCentral Bank of Costa Rica
Użytkownicy
Costa Rica

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15933
GBP / EUR1.14142
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32328
USD / CHF0.804394
USD / CAD1.40410
EUR / JPY181.387
AUD / USD0.651739

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%