LRD - Liberian Dollar
Liberian Dollar jest walutą Liberia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Liberian Dollar jest kurs z LRD na USD. Kod waluty dla Liberia Dollar to LRD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Liberian Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Liberian Dollar
|Nazwa
|Liberian Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|¢
|Najlepsza konwersja LRD
|LRD na USD
|Najlepszy wykres LRD
|Wykres LRD na USD
Profil Liberian Dollar
|Monety
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Banknoty
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Bank centralny
|Central Bank of Liberia
|Użytkownicy
Liberia
Liberia