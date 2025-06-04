lrd
LRD - Liberian Dollar

Liberian Dollar jest walutą Liberia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Liberian Dollar jest kurs z LRD na USD. Kod waluty dla Liberia Dollar to LRD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Liberian Dollar i przelicznik walut.

LRDdolar liberyjski

Statystyki Liberian Dollar

NazwaLiberian Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostki¢
Najlepsza konwersja LRDLRD na USD
Najlepszy wykres LRDWykres LRD na USD

Profil Liberian Dollar

MonetyFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BanknotyFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Bank centralnyCentral Bank of Liberia
Użytkownicy
Liberia

