JMD - Jamaican Dollar
Jamaican Dollar jest walutą Jamaica. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Jamaican Dollar jest kurs z JMD na USD. Kod waluty dla Jamaica Dollar to JMD, a symbolem waluty jest J$. Poniżej znajdziesz kursy Jamaican Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Jamaican Dollar
|Nazwa
|Jamaican Dollar
|Symbol
|J$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|c
|Najlepsza konwersja JMD
|JMD na USD
|Najlepszy wykres JMD
|Wykres JMD na USD
Profil Jamaican Dollar
|Monety
|Freq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Banknoty
|Freq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Bank centralny
|Bank of Jamaica
|Użytkownicy
Jamaica
Jamaica
Dlaczego interesuje Cię JMD?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące JMDOtrzymywać kursy JMD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych JMD dla mojej firmy