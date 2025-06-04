jmd
JMD - Jamaican Dollar

Jamaican Dollar jest walutą Jamaica. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Jamaican Dollar jest kurs z JMD na USD. Kod waluty dla Jamaica Dollar to JMD, a symbolem waluty jest J$. Poniżej znajdziesz kursy Jamaican Dollar i przelicznik walut.

JMDdolar jamajski

Statystyki Jamaican Dollar

NazwaJamaican Dollar
SymbolJ$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkic
Najlepsza konwersja JMDJMD na USD
Najlepszy wykres JMDWykres JMD na USD

Profil Jamaican Dollar

MonetyFreq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BanknotyFreq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Bank centralnyBank of Jamaica
Użytkownicy
Jamaica

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15967
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.440
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.803992
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%