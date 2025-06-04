BHD - Bahraini Dinar
Bahraini Dinar jest walutą Bahrain. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bahraini Dinar jest kurs z BHD na USD. Kod waluty dla Bahrain Dinar to BHD, a symbolem waluty jest .د.ب. Poniżej znajdziesz kursy Bahraini Dinar i przelicznik walut.
Statystyki Bahraini Dinar
|Nazwa
|Bahraini Dinar
|Symbol
|BD
|Mniejsza jednostka
|1/1000 = Fils
|Symbol mniejszej jednostki
|Fils
|Najlepsza konwersja BHD
|BHD na USD
|Najlepszy wykres BHD
|Wykres BHD na USD
Profil Bahraini Dinar
|Monety
|Freq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Banknoty
|Freq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Bank centralny
|Central Bank of Bahrain
|Użytkownicy
Bahrain
Bahrain
