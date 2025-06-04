BHD - Bahraini Dinar

Bahraini Dinar jest walutą Bahrain. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bahraini Dinar jest kurs z BHD na USD. Kod waluty dla Bahrain Dinar to BHD , a symbolem waluty jest .د.ب. Poniżej znajdziesz kursy Bahraini Dinar i przelicznik walut.