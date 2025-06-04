bhd
BHD - Bahraini Dinar

Bahraini Dinar jest walutą Bahrain. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bahraini Dinar jest kurs z BHD na USD. Kod waluty dla Bahrain Dinar to BHD, a symbolem waluty jest .د.ب. Poniżej znajdziesz kursy Bahraini Dinar i przelicznik walut.

BHDdinar bahrański

Statystyki Bahraini Dinar

NazwaBahraini Dinar
SymbolBD
Mniejsza jednostka1/1000 = Fils
Symbol mniejszej jednostkiFils
Najlepsza konwersja BHDBHD na USD
Najlepszy wykres BHDWykres BHD na USD

Profil Bahraini Dinar

MonetyFreq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
BanknotyFreq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Bank centralnyCentral Bank of Bahrain
Użytkownicy
Bahrain

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14147
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804365
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651830

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%