ZWL - Zimbabwean Dollar
Zimbabwean Dollar jest walutą Zimbabwe. Kod waluty dla Zimbabwe Dollar to ZWL, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Zimbabwean Dollar i przelicznik walut.
Notice: This Zimbabwe dollar (ZWL) has been suspended indefinitely.
Statystyki Zimbabwean Dollar
|Nazwa
|Zimbabwean Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
Profil Zimbabwean Dollar
|Bank centralny
|Reserve Bank of Zimbabwe
Dlaczego interesuje Cię ZWL?
