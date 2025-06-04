kyd
KYD - Caymanian Dollar

Caymanian Dollar jest walutą Cayman Islands. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Caymanian Dollar jest kurs z KYD na USD. Kod waluty dla Cayman Islands Dollar to KYD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Caymanian Dollar i przelicznik walut.

KYDdolar kajmański

Statystyki Caymanian Dollar

NazwaCaymanian Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja KYDKYD na USD
Najlepszy wykres KYDWykres KYD na USD

Profil Caymanian Dollar

MonetyFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
BanknotyFreq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Bank centralnyCayman Islands Monetary Authority
Użytkownicy
Cayman Islands

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.445
GBP / USD1.32388
USD / CHF0.804034
USD / CAD1.40394
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%