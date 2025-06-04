KYD - Caymanian Dollar
Caymanian Dollar jest walutą Cayman Islands. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Caymanian Dollar jest kurs z KYD na USD. Kod waluty dla Cayman Islands Dollar to KYD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Caymanian Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Caymanian Dollar
|Nazwa
|Caymanian Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja KYD
|KYD na USD
|Najlepszy wykres KYD
|Wykres KYD na USD
Profil Caymanian Dollar
|Monety
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Banknoty
|Freq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Bank centralny
|Cayman Islands Monetary Authority
|Użytkownicy
Cayman Islands
Cayman Islands
Dlaczego interesuje Cię KYD?
