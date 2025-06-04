bsd
BSD - Bahamian Dollar

Bahamian Dollar jest walutą Bahamas. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bahamian Dollar jest kurs z BSD na USD. Kod waluty dla Bahamas Dollar to BSD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Bahamian Dollar i przelicznik walut.

BSDdolar bahamski

Statystyki Bahamian Dollar

NazwaBahamian Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja BSDBSD na USD
Najlepszy wykres BSDWykres BSD na USD

Profil Bahamian Dollar

MonetyFreq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
BanknotyFreq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Bank centralnyThe Bahamas Central Bank
Użytkownicy
Bahamas

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.449
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804329
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651904

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%