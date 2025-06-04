RON - Romanian Leu
Romanian Leu jest walutą Romania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Romanian Leu jest kurs z RON na USD. Kod waluty dla Romania Leu to RON, a symbolem waluty jest lei. Poniżej znajdziesz kursy Romanian Leu i przelicznik walut.
Statystyki Romanian Leu
|Nazwa
|Romanian Leu
|Symbol
|lei
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Bani
|Symbol mniejszej jednostki
|Bani
|Najlepsza konwersja RON
|RON na USD
|Najlepszy wykres RON
|Wykres RON na USD
Profil Romanian Leu
|Monety
|Freq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
|Banknoty
|Freq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
|Bank centralny
|National Bank of Romania
|Użytkownicy
Romania
Romania
Dlaczego interesuje Cię RON?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące RONOtrzymywać kursy RON na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych RON dla mojej firmy