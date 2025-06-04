ron
RON - Romanian Leu

Romanian Leu jest walutą Romania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Romanian Leu jest kurs z RON na USD. Kod waluty dla Romania Leu to RON, a symbolem waluty jest lei. Poniżej znajdziesz kursy Romanian Leu i przelicznik walut.

RONlej rumuński

Statystyki Romanian Leu

NazwaRomanian Leu
Symbollei
Mniejsza jednostka1/100 = Bani
Symbol mniejszej jednostkiBani
Najlepsza konwersja RONRON na USD
Najlepszy wykres RONWykres RON na USD

Profil Romanian Leu

MonetyFreq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
BanknotyFreq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
Bank centralnyNational Bank of Romania
Użytkownicy
Romania

