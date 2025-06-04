srd
SRD - Surinamese Dollar

Surinamese Dollar jest walutą Suriname. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Surinamese Dollar jest kurs z SRD na USD. Kod waluty dla Suriname Dollar to SRD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Surinamese Dollar i przelicznik walut.

Wybierz walutę

srd
SRDdolar surinamski

Statystyki Surinamese Dollar

NazwaSurinamese Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja SRDSRD na USD
Najlepszy wykres SRDWykres SRD na USD

Profil Surinamese Dollar

Użytkownicy
Suriname

Dlaczego interesuje Cię SRD?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące SRDOtrzymywać kursy SRD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych SRD dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804438
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651824

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%