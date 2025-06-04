SRD - Surinamese Dollar
Surinamese Dollar jest walutą Suriname. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Surinamese Dollar jest kurs z SRD na USD. Kod waluty dla Suriname Dollar to SRD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Surinamese Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Surinamese Dollar
|Nazwa
|Surinamese Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja SRD
|SRD na USD
|Najlepszy wykres SRD
|Wykres SRD na USD
Profil Surinamese Dollar
|Użytkownicy
Suriname
Suriname
