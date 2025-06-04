UAH - Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia jest walutą Ukraine. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ukrainian Hryvnia jest kurs z UAH na USD. Kod waluty dla Ukraine Hryvnia to UAH, a symbolem waluty jest ₴. Poniżej znajdziesz kursy Ukrainian Hryvnia i przelicznik walut.
Statystyki Ukrainian Hryvnia
|Nazwa
|Ukrainian Hryvnia
|Symbol
|₴
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Kopiyka
|Symbol mniejszej jednostki
|Kopiyka
|Najlepsza konwersja UAH
|UAH na USD
|Najlepszy wykres UAH
|Wykres UAH na USD
Profil Ukrainian Hryvnia
|Monety
|Freq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
|Banknoty
|Freq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Bank centralny
|National Bank of Ukraine
|Użytkownicy
Ukraine
Ukraine
Dlaczego interesuje Cię UAH?
