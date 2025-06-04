uah
UAH - Ukrainian Hryvnia

Ukrainian Hryvnia jest walutą Ukraine. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ukrainian Hryvnia jest kurs z UAH na USD. Kod waluty dla Ukraine Hryvnia to UAH, a symbolem waluty jest ₴. Poniżej znajdziesz kursy Ukrainian Hryvnia i przelicznik walut.

UAHhrywna ukraińska

Statystyki Ukrainian Hryvnia

NazwaUkrainian Hryvnia
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Kopiyka
Symbol mniejszej jednostkiKopiyka
Najlepsza konwersja UAHUAH na USD
Najlepszy wykres UAHWykres UAH na USD

Profil Ukrainian Hryvnia

MonetyFreq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
BanknotyFreq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Bank centralnyNational Bank of Ukraine
Użytkownicy
Ukraine

