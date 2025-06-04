LTL - Lithuanian Litas
Lithuanian Litas jest walutą Lithuania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lithuanian Litas jest kurs z LTL na USD. Kod waluty dla Lithuania Litas to LTL, a symbolem waluty jest Lt. Poniżej znajdziesz kursy Lithuanian Litas i przelicznik walut.
The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.
Statystyki Lithuanian Litas
|Nazwa
|Lithuanian Litas
|Symbol
|Lt
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centas
|Symbol mniejszej jednostki
|ct
|Najlepsza konwersja LTL
|LTL na USD
|Najlepszy wykres LTL
|Wykres LTL na USD
Profil Lithuanian Litas
|Monety
|Freq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Banknoty
|Freq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Bank centralny
|Bank of Lithuania
|Użytkownicy
Lithuania
Dlaczego interesuje Cię LTL?
