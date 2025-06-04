ltl
LTL - Lithuanian Litas

Lithuanian Litas jest walutą Lithuania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lithuanian Litas jest kurs z LTL na USD. Kod waluty dla Lithuania Litas to LTL, a symbolem waluty jest Lt. Poniżej znajdziesz kursy Lithuanian Litas i przelicznik walut.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.

LTLlit litewski

Statystyki Lithuanian Litas

NazwaLithuanian Litas
SymbolLt
Mniejsza jednostka1/100 = Centas
Symbol mniejszej jednostkict
Najlepsza konwersja LTLLTL na USD
Najlepszy wykres LTLWykres LTL na USD

Profil Lithuanian Litas

MonetyFreq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BanknotyFreq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Bank centralnyBank of Lithuania
Użytkownicy
Lithuania

