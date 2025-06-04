LTL - Lithuanian Litas

Lithuanian Litas jest walutą Lithuania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Lithuanian Litas jest kurs z LTL na USD. Kod waluty dla Lithuania Litas to LTL , a symbolem waluty jest Lt. Poniżej znajdziesz kursy Lithuanian Litas i przelicznik walut.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.