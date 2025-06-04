MOP - Macau Pataca

Macau Pataca jest walutą Macau. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Macau Pataca jest kurs z MOP na USD. Kod waluty dla Macau Pataca to MOP , a symbolem waluty jest MOP$. Poniżej znajdziesz kursy Macau Pataca i przelicznik walut.