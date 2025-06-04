MOP - Macau Pataca
Macau Pataca jest walutą Macau. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Macau Pataca jest kurs z MOP na USD. Kod waluty dla Macau Pataca to MOP, a symbolem waluty jest MOP$. Poniżej znajdziesz kursy Macau Pataca i przelicznik walut.
Statystyki Macau Pataca
|Nazwa
|Macau Pataca
|Symbol
|MOP$
|Mniejsza jednostka
|1/10 = Ho
|Symbol mniejszej jednostki
|Ho
|Najlepsza konwersja MOP
|MOP na USD
|Najlepszy wykres MOP
|Wykres MOP na USD
Profil Macau Pataca
|Monety
|Freq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Banknoty
|Freq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Użytkownicy
Macau
Macau
Dlaczego interesuje Cię MOP?
