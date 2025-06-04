mop
MOP - Macau Pataca

Macau Pataca jest walutą Macau. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Macau Pataca jest kurs z MOP na USD. Kod waluty dla Macau Pataca to MOP, a symbolem waluty jest MOP$. Poniżej znajdziesz kursy Macau Pataca i przelicznik walut.

Wybierz walutę

mop
MOPpataca Makau

Statystyki Macau Pataca

NazwaMacau Pataca
SymbolMOP$
Mniejsza jednostka1/10 = Ho
Symbol mniejszej jednostkiHo
Najlepsza konwersja MOPMOP na USD
Najlepszy wykres MOPWykres MOP na USD

Profil Macau Pataca

MonetyFreq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BanknotyFreq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Użytkownicy
Macau

Dlaczego interesuje Cię MOP?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące MOPOtrzymywać kursy MOP na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych MOP dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.422
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804007
USD / CAD1.40354
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.652029

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%