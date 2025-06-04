XPF - CFP Franc
CFP Franc jest walutą Comptoirs Français du Pacifique (CFP). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany CFP Franc jest kurs z XPF na USD. Kod waluty dla Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc to XPF, a symbolem waluty jest ₣. Poniżej znajdziesz kursy CFP Franc i przelicznik walut.
Statystyki CFP Franc
|Nazwa
|CFP Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centime
|Symbol mniejszej jednostki
|Centime
|Najlepsza konwersja XPF
|XPF na USD
|Najlepszy wykres XPF
|Wykres XPF na USD
Profil CFP Franc
|Monety
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
|Banknoty
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Bank centralny
|Institut d’émission d’Outre-Mer
|Użytkownicy
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands
Dlaczego interesuje Cię XPF?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące XPFOtrzymywać kursy XPF na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych XPF dla mojej firmy