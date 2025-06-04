xpf
XPF - CFP Franc

CFP Franc jest walutą Comptoirs Français du Pacifique (CFP). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany CFP Franc jest kurs z XPF na USD. Kod waluty dla Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc to XPF, a symbolem waluty jest ₣. Poniżej znajdziesz kursy CFP Franc i przelicznik walut.

XPFfrank CFP

Statystyki CFP Franc

NazwaCFP Franc
SymbolFranc
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja XPFXPF na USD
Najlepszy wykres XPFWykres XPF na USD

Profil CFP Franc

MonetyFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
BanknotyFreq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
Bank centralnyInstitut d’émission d’Outre-Mer
Użytkownicy
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands

