XPF - CFP Franc

CFP Franc jest walutą Comptoirs Français du Pacifique (CFP). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany CFP Franc jest kurs z XPF na USD. Kod waluty dla Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc to XPF , a symbolem waluty jest ₣. Poniżej znajdziesz kursy CFP Franc i przelicznik walut.