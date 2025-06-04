MNT - Mongolian Tughrik

Mongolian Tughrik jest walutą Mongolia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mongolian Tughrik jest kurs z MNT na USD. Kod waluty dla Mongolia Tughrik to MNT , a symbolem waluty jest ₮. Poniżej znajdziesz kursy Mongolian Tughrik i przelicznik walut.