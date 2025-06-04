MNT - Mongolian Tughrik
Mongolian Tughrik jest walutą Mongolia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mongolian Tughrik jest kurs z MNT na USD. Kod waluty dla Mongolia Tughrik to MNT, a symbolem waluty jest ₮. Poniżej znajdziesz kursy Mongolian Tughrik i przelicznik walut.
Statystyki Mongolian Tughrik
|Nazwa
|Mongolian Tughrik
|Symbol
|₮
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Möngö
|Symbol mniejszej jednostki
|Möngö
|Najlepsza konwersja MNT
|MNT na USD
|Najlepszy wykres MNT
|Wykres MNT na USD
Profil Mongolian Tughrik
|Przezwiska
|Tögrög
|Monety
|Freq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Banknoty
|Freq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Bank centralny
|Bank of Mongolia
|Użytkownicy
Mongolia
Mongolia
