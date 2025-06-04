mnt
MNT - Mongolian Tughrik

Mongolian Tughrik jest walutą Mongolia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mongolian Tughrik jest kurs z MNT na USD. Kod waluty dla Mongolia Tughrik to MNT, a symbolem waluty jest ₮. Poniżej znajdziesz kursy Mongolian Tughrik i przelicznik walut.

MNTtugrik mongolski

Statystyki Mongolian Tughrik

NazwaMongolian Tughrik
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Möngö
Symbol mniejszej jednostkiMöngö
Najlepsza konwersja MNTMNT na USD
Najlepszy wykres MNTWykres MNT na USD

Profil Mongolian Tughrik

PrzezwiskaTögrög
MonetyFreq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BanknotyFreq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Bank centralnyBank of Mongolia
Użytkownicy
Mongolia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.422
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804007
USD / CAD1.40354
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.652029

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%