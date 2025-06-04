xcg
XCG - Caribbean Guilder

Caribbean Guilder jest walutą Netherlands Antilles. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Caribbean Guilder jest kurs z XCG na USD. Kod waluty dla Netherlands Antilles Guilder to XCG. Poniżej znajdziesz kursy Caribbean Guilder i przelicznik walut.

XCGgulden karaibski

Statystyki Caribbean Guilder

NazwaCaribbean Guilder
SymbolCg
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja XCGXCG na USD
Najlepszy wykres XCGWykres XCG na USD

Profil Caribbean Guilder

BanknotyFreq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Użytkownicy
Caribbean Guilder

Dlaczego interesuje Cię XCG?

