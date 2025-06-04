XCG - Caribbean Guilder
Caribbean Guilder jest walutą Netherlands Antilles. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Caribbean Guilder jest kurs z XCG na USD. Kod waluty dla Netherlands Antilles Guilder to XCG. Poniżej znajdziesz kursy Caribbean Guilder i przelicznik walut.
Statystyki Caribbean Guilder
|Nazwa
|Caribbean Guilder
|Symbol
|Cg
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja XCG
|XCG na USD
|Najlepszy wykres XCG
|Wykres XCG na USD
Profil Caribbean Guilder
|Banknoty
|Freq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Użytkownicy
