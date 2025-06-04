GMD - Gambian Dalasi
Gambian Dalasi jest walutą Gambia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Gambian Dalasi jest kurs z GMD na USD. Kod waluty dla Gambia Dalasi to GMD, a symbolem waluty jest D. Poniżej znajdziesz kursy Gambian Dalasi i przelicznik walut.
Statystyki Gambian Dalasi
|Nazwa
|Gambian Dalasi
|Symbol
|Dalasi
|Mniejsza jednostka
|1/100 = butut
|Symbol mniejszej jednostki
|butut
|Najlepsza konwersja GMD
|GMD na USD
|Najlepszy wykres GMD
|Wykres GMD na USD
Profil Gambian Dalasi
|Użytkownicy
Gambia
Gambia
Dlaczego interesuje Cię GMD?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące GMDOtrzymywać kursy GMD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych GMD dla mojej firmy