GMD - Gambian Dalasi

Gambian Dalasi jest walutą Gambia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Gambian Dalasi jest kurs z GMD na USD. Kod waluty dla Gambia Dalasi to GMD, a symbolem waluty jest D. Poniżej znajdziesz kursy Gambian Dalasi i przelicznik walut.

GMDdalasi gambijskie

Statystyki Gambian Dalasi

NazwaGambian Dalasi
SymbolDalasi
Mniejsza jednostka1/100 = butut
Symbol mniejszej jednostkibutut
Najlepsza konwersja GMDGMD na USD
Najlepszy wykres GMDWykres GMD na USD

Profil Gambian Dalasi

Użytkownicy
Gambia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804186
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651953

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%