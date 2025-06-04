lyd
LYD - Libyan Dinar

Libyan Dinar jest walutą Libya. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Libyan Dinar jest kurs z LYD na USD. Kod waluty dla Libya Dinar to LYD, a symbolem waluty jest LD. Poniżej znajdziesz kursy Libyan Dinar i przelicznik walut.

LYDdinar libijski

Statystyki Libyan Dinar

NazwaLibyan Dinar
SymbolLD
Mniejsza jednostka1/1000 = Dirham
Symbol mniejszej jednostkiDirham
Najlepsza konwersja LYDLYD na USD
Najlepszy wykres LYDWykres LYD na USD

Profil Libyan Dinar

BanknotyFreq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Bank centralnyCentral Bank of Libya
Użytkownicy
Libya

