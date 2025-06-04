LYD - Libyan Dinar
Libyan Dinar jest walutą Libya. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Libyan Dinar jest kurs z LYD na USD. Kod waluty dla Libya Dinar to LYD, a symbolem waluty jest LD. Poniżej znajdziesz kursy Libyan Dinar i przelicznik walut.
Statystyki Libyan Dinar
|Nazwa
|Libyan Dinar
|Symbol
|LD
|Mniejsza jednostka
|1/1000 = Dirham
|Symbol mniejszej jednostki
|Dirham
|Najlepsza konwersja LYD
|LYD na USD
|Najlepszy wykres LYD
|Wykres LYD na USD
Profil Libyan Dinar
|Banknoty
|Freq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Bank centralny
|Central Bank of Libya
|Użytkownicy
Libya
Libya
Dlaczego interesuje Cię LYD?
