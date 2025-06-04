LYD - Libyan Dinar

Libyan Dinar jest walutą Libya. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Libyan Dinar jest kurs z LYD na USD. Kod waluty dla Libya Dinar to LYD , a symbolem waluty jest LD. Poniżej znajdziesz kursy Libyan Dinar i przelicznik walut.