SDG - Sudanese Pound
Sudanese Pound jest walutą Sudan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Sudanese Pound jest kurs z SDG na USD. Kod waluty dla Sudan Pound to SDG, a symbolem waluty jest ج.س.. Poniżej znajdziesz kursy Sudanese Pound i przelicznik walut.
Statystyki Sudanese Pound
|Nazwa
|Sudanese Pound
|Symbol
|Pound
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Piastres
|Symbol mniejszej jednostki
|Piastres
|Najlepsza konwersja SDG
|SDG na USD
|Najlepszy wykres SDG
|Wykres SDG na USD
Profil Sudanese Pound
|Monety
|Freq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
|Banknoty
|Freq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
|Bank centralny
|Central Bank of Sudan
|Użytkownicy
Sudan
