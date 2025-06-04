sdg
SDG - Sudanese Pound

Sudanese Pound jest walutą Sudan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Sudanese Pound jest kurs z SDG na USD. Kod waluty dla Sudan Pound to SDG, a symbolem waluty jest ج.س.. Poniżej znajdziesz kursy Sudanese Pound i przelicznik walut.

Wybierz walutę

sdg
SDGfunt sudański

Statystyki Sudanese Pound

NazwaSudanese Pound
SymbolPound
Mniejsza jednostka1/100 = Piastres
Symbol mniejszej jednostkiPiastres
Najlepsza konwersja SDGSDG na USD
Najlepszy wykres SDGWykres SDG na USD

Profil Sudanese Pound

MonetyFreq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
BanknotyFreq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
Bank centralnyCentral Bank of Sudan
Użytkownicy
Sudan

Dlaczego interesuje Cię SDG?

Chcę...

Zasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące SDGOtrzymywać kursy SDG na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych SDG dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.463
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651804

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%