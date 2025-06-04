ang
Dutch Guilder jest walutą Netherlands Antilles. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Dutch Guilder jest kurs z ANG na USD. Kod waluty dla Netherlands Antilles Guilder to ANG, a symbolem waluty jest ƒ. Poniżej znajdziesz kursy Dutch Guilder i przelicznik walut.

Statystyki Dutch Guilder

NazwaDutch Guilder
Symbolƒ
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja ANGANG na USD
Najlepszy wykres ANGWykres ANG na USD

Profil Dutch Guilder

BanknotyFreq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Użytkownicy
Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

