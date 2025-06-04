ANG - Dutch Guilder
Dutch Guilder jest walutą Netherlands Antilles. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Dutch Guilder jest kurs z ANG na USD. Kod waluty dla Netherlands Antilles Guilder to ANG, a symbolem waluty jest ƒ. Poniżej znajdziesz kursy Dutch Guilder i przelicznik walut.
Statystyki Dutch Guilder
|Nazwa
|Dutch Guilder
|Symbol
|ƒ
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja ANG
|ANG na USD
|Najlepszy wykres ANG
|Wykres ANG na USD
Profil Dutch Guilder
|Banknoty
|Freq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Użytkownicy
Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
