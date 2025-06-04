fjd
FJD - Fijian Dollar

Fijian Dollar jest walutą Fiji. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Fijian Dollar jest kurs z FJD na USD. Kod waluty dla Fiji Dollar to FJD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Fijian Dollar i przelicznik walut.

FJDdolar fidżyjski

Statystyki Fijian Dollar

NazwaFijian Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostki¢
Najlepsza konwersja FJDFJD na USD
Najlepszy wykres FJDWykres FJD na USD

Profil Fijian Dollar

BanknotyFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Użytkownicy
Fiji

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32371
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651916

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%