FJD - Fijian Dollar
Fijian Dollar jest walutą Fiji. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Fijian Dollar jest kurs z FJD na USD. Kod waluty dla Fiji Dollar to FJD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Fijian Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Fijian Dollar
|Nazwa
|Fijian Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|¢
|Najlepsza konwersja FJD
|FJD na USD
|Najlepszy wykres FJD
|Wykres FJD na USD
Profil Fijian Dollar
|Banknoty
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Użytkownicy
Fiji
Fiji
Dlaczego interesuje Cię FJD?
