TND - Tunisian Dinar

Tunisian Dinar jest walutą Tunisia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tunisian Dinar jest kurs z TND na USD. Kod waluty dla Tunisia Dinar to TND , a symbolem waluty jest د.ت. Poniżej znajdziesz kursy Tunisian Dinar i przelicznik walut.